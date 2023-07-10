Более 300 человек пропали без вести в Атлантике

Reuters: более 300 человек пропали у Канарских островов в Атлантике

В Атлантическом океане пропали три лодки с беженцами из Сенегала, направлявшиеся в сторону Канарских островов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя неправительственной организации Caminando Fronteras, занимающейся перевозкой мигрантов в Европу.

Элена Малено уточнила, что две лодки исчезли 15 дней назад. На одной из них находилось около 65 человек, на другой — от 50 до 60. Третье судно с примерно 200 людьми на борту покинуло Сенегал 27 июня. От него также не поступало никаких сигналов.

Ранее сообщалось, что двадцать девять мигрантов из Африки утонули в море при попытке попасть в Европу. Как рассказал официальный представитель Национальной гвардии Туниса Хусам ад-Дин аль-Джабабли, инциденты произошли в разных местах в течение последних суток и не были связаны между собой.