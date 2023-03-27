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03:58, 27 марта 2023Мир

Двадцать девять мигрантов утонули при попытке попасть в Европу

Нацгвардия Туниса: 29 мигрантов из Африки утонули в море при попытке попасть в Европу

Фото: Unsplash.com

Двадцать девять мигрантов из Африки утонули в море при попытке попасть в Европу, заявил официальный представитель Национальной гвардии Туниса Хусам ад-Дин аль-Джабабли. Его слова приводит Reuters.

Он указал, что инциденты произошли в разных местах в течение последних суток и не были связаны между собой.

По информации аль-Джабабли, береговая охрана зафиксировала три крушения лодок с нелегальными мигрантами. Ей удалось пресечь 30 попыток пересечения границы, были задержаны 2034 нарушителя.

В феврале вблизи южных берегов Италии в районе Кротоне произошло кораблекрушение, погибли 58 мигрантов, в том числе новорожденный. Лодка, по некоторым данным, отплывала из Турции. В ней находились 250 человек, прибывших из Ирана, Пакистана и Афганистана.

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Марина Совина
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