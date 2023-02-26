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17:44, 26 февраля 2023Мир

Число погибших мигрантов при кораблекрушении в Италии выросло

Reuters: число погибших мигрантов при кораблекрушении на юге Италии выросло до 58

Фото: Giuseppe Pipita / Reuters

По последним данным, число погибших мигрантов при кораблекрушении на юге Италии выросло до 58. Об этом рассказала представитель властей региона Мануэла Курра, сообщает Reuters.

По ее словам, 20 человек госпитализированы, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Помимо этого, известно об аресте одного из выживших — его обвиняют в торговле людьми.

Мэр города Кротоне Антонио Серасо сказал, что среди погибших были женщины и дети. При этом пока точное количество жертв неизвестно. АНСА также пишет, что количество погибших детей может достигать до 20.

О том, что вблизи южных берегов Италии в районе Кротоне произошло кораблекрушение, стало известно ранее 26 февраля. После этого были найдены тела 40 мигрантов, среди них — один новорожденный. Лодка, по некоторым данным, отплывала из Турции. В ней находились 250 человек, прибывших из Ирана, Пакистана и Афганистана.

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Варвара Кошечкина
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