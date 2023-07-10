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10:31, 10 июля 2023Силовые структуры

Арсенал с гранатами и патронами нашли у россиянина в бочке с зерном

В Ессентуках у жителя нашли арсенал с гранатами и боеприпасами в бочке с зерном

Фото: Sven Verweij / Unsplash

В Ессентуках у 46-летнего жителя нашли арсенал с гранатами и боеприпасами. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным канала, тайник был оборудован в сарае садового товарищества «Ветеран». В бочке с зерном полицейские нашли пистолет, гранату Ф-1, десятки боеприпасов к гранатомету, макет гранаты, а также сотни патронов, в том числе для пистолета Люгер. На хозяина сарая составили протокол за неповиновение сотрудникам полиции, уголовное дело пока не возбуждено. Принадлежность арсенала выясняется.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском из тайника для двух наркокурьеров изъяли гашиш и кокаин на 200 миллионов рублей.

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    Илона Палей
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