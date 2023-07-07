Из тайника для двух наркокурьеров изъяли гашиш и кокаин на 200 миллионов рублей

Под Новосибирском из тайника для двух наркокурьеров изъяли гашиш и кокаин на 200 миллионов

В Новосибирской области полицейские взяли под стражу двоих местных жителей, которые должны были распространить 40 килограммов гашиша и шесть килограммов кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчин обвинили в преступлении по статье 30 и 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. По предварительной информации, они работали межрегиональными курьерами и должны были забрать оптовую закладку из леса, после чего разделить ее на разовые дозы и распространить по территории Сибирского федерального округа. Координаты тайника мужчинам отправил куратор из интернета.

Сообщается, что мужчины были ранее судимы за аналогичные преступления. Наркотики изъяли, их стоимость по ценам черного рынка составляет порядка 200 миллионов рублей.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о блокировке 83 тысяч сайтов из-за пропаганды наркотиков.