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13:16, 5 июля 2023Силовые структуры

Глава МВД рассказал о блокировке 83 тысяч сайтов из-за пропаганды наркотиков

Глава МВД Колокольцев заявил о блокировке 83 тысяч сайтов из-за пропаганды наркотиков

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о блокировке 83 тысяч сайтов и интернет-страниц, содержащих информацию о распространении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре министерства.

Колокольцев также рассказал о работе по поиску рекламы наркомагазинов в легальных новостных и развлекательных Telegram-каналах. С осени 2022 года незаконная реклама была удалена из 17 каналов.

«Аудитория каждого из них составляет от 150 тысяч до четырех миллионов пользователей», — уточнил Колокольцев.

Он добавил, что большая часть аудитории таких ресурсов — дети и подростки. Субъекты профилактики должны следить за тем, чтобы пронаркотический контент не оказывал негативного влияния на подрастающие поколение. Администраторы и владельцы каналов должны тщательнее отбирать рекламу.

Ранее сообщалось, что Колокольцев наградил 14 детей за помощь полицейским при поимке преступников.

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    Елизавета Новикова
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