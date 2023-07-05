Глава МВД рассказал о блокировке 83 тысяч сайтов из-за пропаганды наркотиков

Глава МВД Колокольцев заявил о блокировке 83 тысяч сайтов из-за пропаганды наркотиков

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о блокировке 83 тысяч сайтов и интернет-страниц, содержащих информацию о распространении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре министерства.

Колокольцев также рассказал о работе по поиску рекламы наркомагазинов в легальных новостных и развлекательных Telegram-каналах. С осени 2022 года незаконная реклама была удалена из 17 каналов.

«Аудитория каждого из них составляет от 150 тысяч до четырех миллионов пользователей», — уточнил Колокольцев.

Он добавил, что большая часть аудитории таких ресурсов — дети и подростки. Субъекты профилактики должны следить за тем, чтобы пронаркотический контент не оказывал негативного влияния на подрастающие поколение. Администраторы и владельцы каналов должны тщательнее отбирать рекламу.

Ранее сообщалось, что Колокольцев наградил 14 детей за помощь полицейским при поимке преступников.