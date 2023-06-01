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Глава МВД России Колокольцев наградил 14 отважных детей за помощь полицейским
Глава МВД Колокольцев наградил 14 детей за помощь полицейским при поимке преступников
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 14 отважных детей и подростков за помощь, которую они оказали полицейским при поимке преступников и предотвращении правонарушений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В Международный День защиты детей, который празднуется 1 июня, министр отметил школьников, проявивших отвагу и мужество. Люди, способные на подвиг, всегда пользовались уважением, напомнил Колокольцев.
По его словам, полицейские часто действуют в сложной обстановке, иногда жертвуют собой ради спасения других, и «вдвойне отрадно», что им на помощь приходят неравнодушные граждане и среди них много молодежи.