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09:23, 1 июня 2023Силовые структуры

Глава МВД России Колокольцев наградил 14 отважных детей за помощь полицейским

Глава МВД Колокольцев наградил 14 детей за помощь полицейским при поимке преступников

Фото: МВД России

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 14 отважных детей и подростков за помощь, которую они оказали полицейским при поимке преступников и предотвращении правонарушений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В Международный День защиты детей, который празднуется 1 июня, министр отметил школьников, проявивших отвагу и мужество. Люди, способные на подвиг, всегда пользовались уважением, напомнил Колокольцев.

По его словам, полицейские часто действуют в сложной обстановке, иногда жертвуют собой ради спасения других, и «вдвойне отрадно», что им на помощь приходят неравнодушные граждане и среди них много молодежи.

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    Любовь Ширижик
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