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12:24, 10 июля 2023Россия

В России заехавший на пляж с отдыхающими танк сняли на видео

Под Тюменью отдыхающие сняли на видео заехавший на пляж танк

Под Тюменью танк выехал на пляж с отдыхающими и попал на видео. Запись опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На кадрах боевая машина выезжает из леса и следует вдоль береговой линии, оставляя за собой следы пыли и дыма. Вероятно, экипаж применил системы постановки дымовой завесы — об этом свидетельствует количество и цвет выпускаемого танком дыма.

По мнению местных жителей, военные таким образом попытались отогнать их от водоема. При этом граждане отметили, что никаких требований танкисты им не предъявляли.

В Тюменском высшем военно-инженерном училище пояснили, что озеро, около которого отдыхали россияне, находится на территории, переданной Минобороны. «Там все кругом окопано, там полигон наш», — добавили в училище. Военные отметили, что прогонять гражданских не собирались, указав, что этим должны заниматься сотрудники полиции.

Ранее на видео попала бронетехника, которая была установлена на въезде в Москву в связи с введенным в городе и позже отмененным режимом контртеррористической операции.

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    Алан Босиков
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