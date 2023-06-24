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17:00, 24 июня 2023Силовые структуры

На въезде в Москву заметили на трассе гранатомет и БТР

На трассе в районе Ясенево в Москве установлен гранатомет, защитное сооружение и БТР

На въезде в Москву установили гранатомет и поставили бронетранспортер (БТР). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT и публикует видео.

На кадрах виден пост ГАИ, а рядом защитное сооружение из мешков с песком, за ним военнослужащий в каске, рядом с которым 30-миллиметровый автоматический гранатомет (АГС-17) на станке.

Усиление было замечено на трассе в столичном районе Ясенево на юге города.

Режим КТО ввели в Москве и Московской области. Его объявили, чтобы пресечь возможные теракты.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии въездов и выездов из города.

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    Любовь Ширижик
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