В Британии объяснили решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы

Spectator: США признали тяжелое положение ВСУ решением отправить им кассетные боеприпасы

Решением поставить Украине кассетные боеприпасы президент США Джо Байден признал, что ВСУ находятся в критическом положении. Об этом обозреватель Мария Дежевская написала в статье для британского издания The Spectator.

«Байден либо преувеличил, (…) когда сказал, что у Украины заканчиваются боеприпасы, либо признал неловкую правду», — подчеркнула автор.

По ее словам, такое решение Соединенных Штатов могло быть вызвано провальным контрнаступлением ВСУ. Она добавила, что украинская армия оказалась в критическом положении.

«Если кассетные боеприпасы являются чем-то вроде крайней меры, то Украина сейчас оказалась в ловушке», — написала Дежевская. По ее мнению, применение кассетных боеприпасов не может не поставить под сомнение моральный облик Киева.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. «У них заканчиваются боеприпасы», — указал он.

