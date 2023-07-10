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22:01, 10 июля 2023Интернет и СМИ

В Британии объяснили решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы

Spectator: США признали тяжелое положение ВСУ решением отправить им кассетные боеприпасы
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Решением поставить Украине кассетные боеприпасы президент США Джо Байден признал, что ВСУ находятся в критическом положении. Об этом обозреватель Мария Дежевская написала в статье для британского издания The Spectator.

«Байден либо преувеличил, (…) когда сказал, что у Украины заканчиваются боеприпасы, либо признал неловкую правду», — подчеркнула автор.

По ее словам, такое решение Соединенных Штатов могло быть вызвано провальным контрнаступлением ВСУ. Она добавила, что украинская армия оказалась в критическом положении.

«Если кассетные боеприпасы являются чем-то вроде крайней меры, то Украина сейчас оказалась в ловушке», — написала Дежевская. По ее мнению, применение кассетных боеприпасов не может не поставить под сомнение моральный облик Киева.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. «У них заканчиваются боеприпасы», — указал он.

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    Марина Совина
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