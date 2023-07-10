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20:30, 10 июля 2023Из жизни

Байден нарушил правила этикета при встрече с Карлом III

Daily Mail: Джо Байден нарушил этикет и похлопал Карла III по спине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзоре. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время рукопожатия с королем Великобритании американский лидер схватил его левой рукой за локоть правой, а также похлопал по спине. Это расценивается как большая фамильярность, так как по негласным правилам этикета и протокола, никому не позволяется притрагиваться к монарху без его позволения.

Кроме того, во время смотра гвардии Байден на два шага опередил монарха, а потом заболтался с одним из солдат. Карлу III пришлось, улыбаясь, намекнуть заокеанскому гостю, что следует продолжить движение. Позже король отчитал гвардейца, к которому обратился президент США.

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Джо Байден прибыл с визитом в Великобританию в понедельник. Он впервые встретился с Карлом III с тех пор, как тот стал королем Великобритании. На состоявшуюся 6 мая коронацию монарха американский лидер не приехал.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Король Великобритании пустил нудистов на пляж в деревне Фрайсторп, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

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    Никита Савин
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