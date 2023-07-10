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15:12, 10 июля 2023Забота о себе

Психолог рассказала об опасном способе вставать по будильнику

Психолог Анжелика Полина: пытаться поспать подольше опасно для здоровья

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

Привычка ставить будильник на пять-десять минут раньше пробуждения опасна для здоровья, предупредила психолог Анжелика Полина. Об этом она рассказала в беседе с News.ru.

По словам Полиной, люди напрасно пытаются поспать на несколько минут дольше. По-настоящему выспаться таким способом нельзя. Обычно результат оказывается обратным: в организме вырабатывается мелатонин, настраивающий организм на дополнительный сон, и человек встает усталым и сонливым.

Априори многие из нас считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от «досыпов» по пять-десять минут куда больше вреда, чем пользы

Анжелика Полинапсихолог

Психолог порекомендовала ставить будильник сразу на нужное время и подниматься по первому звонку. «Заранее определите минимально необходимую конкретно вам длину сна. В среднем это шесть-восемь часов, за которые организм проходит все необходимые фазы сна», — сказала специалистка. При этом, по ее словам, есть люди, которым достаточно четырех-шести часов сна, а есть те, кому необходимо больше девяти часов.

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    Александра Лисица
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