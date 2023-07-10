Диетолог перечислила понижающие давление продукты

Диетолог Соломатина: черноплодная рябина и калина помогают понизить давление

Некоторые богатые микроэлементами, а также витаминами А и К продукты понижают давление, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт перечислила их в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, для снижения давление нужно есть такие ягоды, как черноплодная рябина и калина, а также овощи: сельдерей, свеклу, помидоры. Кроме того, добавила врач, овощи оказывают мочегонное воздействие. В них содержится оксид азота, расширяющий сосуды.

Соломатина указала, что поддерживать артериальное давление в норме помогает какао. Благодаря содержащемуся в нем магнию сосуды не сокращаются резко, и давление не скачет. Кроме того, в какао есть хром, который препятствует проникновению сахара в кровь. Это тоже исключает повышение давления.

Диетолог порекомендовала употреблять в пищу все оранжевое: тыкву, облепиху и морковь, содержащие много калия и бета-каротина. «Эти продукты обновляют слизистую, являются профилактическими средствами от атеросклероза, и тоже позволяют нормализовать артериальное давление», — объяснила врач.

Помимо этого, давление могут понизить некоторые сорта рыбы, уточнила Соломатина. В частности, таким эффектом обладают печень трески, селедка, скумбрия.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала срок безопасной покупки арбузов. «В основном наши арбузы при хорошей погоде вызревают в августе, ближе ко второй половине», — сказала диетолог.