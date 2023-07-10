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23:34, 10 июля 2023Культура

Раскрыты сроки приезда Джонни Деппа в Россию

Джонни Депп посетит Россию в октябре для записи гитарной партии для группы «ЯМОРЕ»
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский актер Джонни Депп посетит Россию в октябре для записи гитарной партии для группы «ЯМОРЕ». Об этом сообщила пиар-менеджер группы в беседе с РИА Новости.

По ее словам, запись будет проходить в Москве. «Песня есть, но пока не разглашается. Клип на данный момент не планируем снимать, но все может поменяться. Экскурсия будет с персональным экскурсоводом для Деппа и его команды. <…> Пока планируется только гитарная партия», — рассказала пиар-менеджер

Ранее сообщалось, что Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов. Представители группы «ЯМОРЕ» рассказали, что начали переговоры с командой актера в 2018 году, после его выступления в составе коллектива Hollywood Vampires в «Олимпийском». Изначально группа предложил Деппу больший гонорар, однако команда артиста согласилась на меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту КалининградЗеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

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    Марина Совина
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