Раскрыты сроки приезда Джонни Деппа в Россию

Джонни Депп посетит Россию в октябре для записи гитарной партии для группы «ЯМОРЕ»

Американский актер Джонни Депп посетит Россию в октябре для записи гитарной партии для группы «ЯМОРЕ». Об этом сообщила пиар-менеджер группы в беседе с РИА Новости.

По ее словам, запись будет проходить в Москве. «Песня есть, но пока не разглашается. Клип на данный момент не планируем снимать, но все может поменяться. Экскурсия будет с персональным экскурсоводом для Деппа и его команды. <…> Пока планируется только гитарная партия», — рассказала пиар-менеджер

Ранее сообщалось, что Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов. Представители группы «ЯМОРЕ» рассказали, что начали переговоры с командой актера в 2018 году, после его выступления в составе коллектива Hollywood Vampires в «Олимпийском». Изначально группа предложил Деппу больший гонорар, однако команда артиста согласилась на меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.