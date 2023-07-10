Актер Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов

Американский актер Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Представители российской группы «ЯМОРЕ» рассказали, что начали переговоры с командой артиста в 2018 году, после его выступления в составе коллектива Hollywood Vampires в «Олимпийском».

«В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

Он добавил, что актер согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов. По словам Лисова, изначально коллектив предложил ему больший гонорар, однако команда Деппа в ответ предложила меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Лисов подчеркнул, что группа готовится к приезду звезды «Пиратов Карибского моря», однако еще не осознала, что это не сон.

Ранее Джонни Депп оценил роль дочери в раскритикованном сериале «Кумир».