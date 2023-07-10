Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов
Американский актер Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Представители российской группы «ЯМОРЕ» рассказали, что начали переговоры с командой артиста в 2018 году, после его выступления в составе коллектива Hollywood Vampires в «Олимпийском».
«В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.
Он добавил, что актер согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов. По словам Лисова, изначально коллектив предложил ему больший гонорар, однако команда Деппа в ответ предложила меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.
Лисов подчеркнул, что группа готовится к приезду звезды «Пиратов Карибского моря», однако еще не осознала, что это не сон.
Ранее Джонни Депп оценил роль дочери в раскритикованном сериале «Кумир».