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14:22, 10 июля 2023Культура

Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов

Актер Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американский актер Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Представители российской группы «ЯМОРЕ» рассказали, что начали переговоры с командой артиста в 2018 году, после его выступления в составе коллектива Hollywood Vampires в «Олимпийском».

«В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

Он добавил, что актер согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов. По словам Лисова, изначально коллектив предложил ему больший гонорар, однако команда Деппа в ответ предложила меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Лисов подчеркнул, что группа готовится к приезду звезды «Пиратов Карибского моря», однако еще не осознала, что это не сон.

Ранее Джонни Депп оценил роль дочери в раскритикованном сериале «Кумир».

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    Анастасия Астахова
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