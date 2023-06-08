Джонни Депп оценил роль дочери в раскритикованном сериале

Джонни Депп заявил, что гордится ролью своей дочери в раскритикованном сериале «Кумир»

Американский актер Джонни Депп оценил роль дочери в сериале «Кумир». Об этом сообщает Daily Mail.

Артист заявил, что гордится своей дочерью Лили-Роуз Депп. Ранее актрису раскритиковали из-за обилия откровенных сцен в сериале. Однако, по словам Джонни Деппа, он видит в этом знак, что его дочь все «делает правильно».

Источник из окружения актера сообщил, что Деппа не смущает участие дочери в проекте с большим количеством откровенных сцен. По словам собеседника издания, Деппу нравится, что она самостоятельно строит свою карьеру, не пользуясь его популярностью.

Ранее Лили-Роуз Депп обвинили в чрезмерной демонстрации груди и ягодиц в шоу. Сам сериал режиссера Сэма Левинсона, который известен работой над «Эйфорией», может стать одним из самых низкооцененных проектов. После премьеры на Каннском кинофестивале шоу получило 9 баллов из 100 возможных положительной критики на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes и оценку 27 из 100 на сайте Metacritic.