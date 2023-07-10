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19:48, 10 июля 2023Путешествия

Турист отправился в отпуск с семьей и лишился ноги из-за ошибки дочери

Daily Mail: ногу британского туриста разорвало моторной лодкой на Сардинии

Фото: Gianni Careddu / Wikimedia

Британский турист отправился в отпуск с семьей на Сардинию и лишился ноги во время несчастного случая по вине своей дочери. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел, когда пострадавший находился в воде. Недалеко его дочь пыталась управлять моторной лодкой и случайно сдала назад, наехав на отца. В результате левую ногу мужчины разорвало. Его доставили в больницу в состоянии сильного шока.

Уточняется, что из-за ошибки дочери ногу туриста пришлось ампутировать.

Ранее на греческом острове Родос другая туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.

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    Зарина Дзагоева
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