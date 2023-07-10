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15:34, 10 июля 2023Экономика

В Европе решили изменить дизайн денег

ЕЦБ предложил европейцам выбрать тему для дизайна новых банкнот евро до 31 августа

Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обратился к гражданам с просьбой помочь выбрать тему для первого обновления дизайна банкнот евро с момента запуска валюты. О решении сообщается на сайте европейского регулятора.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что «существует прочная связь между нашей единой валютой и нашей общей европейской идентичностью, и новая серия банкнот должна подчеркнуть это». Регулятор хочет, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они должны принять активное участие в выборе новой темы, заявила она. Всего в коротком списке семь возможных тем для оформления наличных денег — от рек и птиц до культуры и ценностей.

В настоящее время на купюрах изображены обычные ворота и мосты, без конкретных национальных символов или достопримечательностей. Тема оформления банкнот следующего поколения будет выбрана на основе результатов опроса к 2024 году. После этого состоится конкурс дизайна, где граждане вновь получат возможность выразить свои предпочтения. Ожидается, что европейский регулятор примет окончательное решение по изменению дизайна в 2026 году.

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Опрос ЕЦБ пройдет онлайн с 10 июля по 31 августа 2023 года. В нем смогут принять участие все жители еврозоны. Банк также обратился к независимой исследовательской компании, чтобы провести аналогичное исследование среди репрезентативной выборки.

Впервые об изменении дизайна банкнот евро ЕЦБ заявил в декабре 2021 года. «Пора пересмотреть внешний вид банкнот, чтобы сделать их ближе для европейцев любого возраста и происхождения», — отметила тогда глава европейского Центробанка Кристин Лагард.

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