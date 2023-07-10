Начальника российской колонии задержали за превышение полномочий

В Омске начальника колонии №6 и двух бизнесменов задержали по делу о превышении полномочий

В Омске начальника исправительной колонии задержали по делу о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вместе с ним были задержаны двое бизнесменов. Им вменяют пособничество в совершении преступления. Одного из коммерсантов поместили в СИЗО, а начальника колонии и второго предпринимателя отправили под домашний арест.

По данным следствия, подозреваемые нелегально организовали на территории колонии продажу заключенным товаров и передачу им посылок без предварительного досмотра.

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