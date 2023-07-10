Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:31, 10 июля 2023Силовые структуры

Начальника российской колонии задержали за превышение полномочий

В Омске начальника колонии №6 и двух бизнесменов задержали по делу о превышении полномочий

Фото: Rene Traut / IMAGO / Globallookpress.com

В Омске начальника исправительной колонии задержали по делу о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вместе с ним были задержаны двое бизнесменов. Им вменяют пособничество в совершении преступления. Одного из коммерсантов поместили в СИЗО, а начальника колонии и второго предпринимателя отправили под домашний арест.

По данным следствия, подозреваемые нелегально организовали на территории колонии продажу заключенным товаров и передачу им посылок без предварительного досмотра.

Ранее сообщалось, что в Астрахани бывшему сотруднику ИК-2 дали пять лет за взятки от родственников осужденных.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами «Вагнера» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    В офисе Зеленского анонсировали «много хороших новостей» на саммите НАТО

    Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

    В ЕС прокомментировали планы США передать Украине кассетные боеприпасы

    В Молдавии заявили о готовности вступить в ЕС без Приднестровья

    Минобороны отчиталось об уничтожении складов украинской группировки «Херсон»

    Российская система ПВО перехватила пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200

    Православные активисты потребовали запретить сериал «Ведьмак» в России

    Стилист призвал отказаться от махровых полотенец для волос

    Популярный ведущий рассказал о слезах из-за неудачного кастинга в шоу на ТНТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости