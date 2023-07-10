Школьник защитил проект благоустройства побережья за 12 миллионов рублей

Школьник из Владивостока защитил проект благоустройства побережья за 12 миллионов рублей

Ученик девятого класса средней общеобразовательной школы № 51 Владивостока вместе с двумя выпускницами представили вариант благоустройства побережья в районе станции «Морской городок», предложив разместить на данной территории парк, детскую и баскетбольную площадки, кафе, небольшую парковку для автомобилей и обустроенную прогулочную зону. О проекте, выдвинутом в номинации «Качественная эстетика городской среды», рассказывает KP.RU.

Перед тем как приступить к созданию проекта, его авторы внимательно изучили территорию и сфотографировали все объекты. После этого они попытались представить побережье таким, каким его хотелось бы видеть.

«Начали с малого – хотелось бы видеть здесь кафе. Но площадь территории большая — 24 тысячи квадратных метров. Мы сравнили и получили, что это примерно шесть школьных стадионов. Значит, здесь нужно что-то еще», — рассказала журналистам Евгения Токмакова, педагог и наставник авторов проекта.

По ее словам, позже на упомянутом участке ее подопечные решили разместить детскую площадку и парковку. Пытаясь проследить потребности земляков, школьники постепенно начали дополнять свой план. На этапе визуализации выяснилось, что примерная стоимость реализации проекта составит порядка 12 миллионов рублей.

На защиту проекта в Москву удалось приехать только Матвею Иванову, так как у помогавших ему выпускниц — Марии Маркиной и Софьи Хижковий — в тот момент начались экзамены.

Ранее сообщалось, что в городе Чусовой в Пермском крае 16 июля пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Железный город».