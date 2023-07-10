В Пермском крае пройдет фестиваль археологии и реконструкции

В пермском городе Чусовой пройдет фестиваль археологии и реконструкции

В городе Чусовой в Пермском крае 16 июля пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Железный город». Об этом сообщает информационное агентство «Текст».

«Чусовой воспринимается как молодой город, но история работы с металлом в этих местах насчитывает тысячу лет. Нам захотелось сделать фестиваль, который бы популяризировал историю этой земли», — рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет на пляже «Тополя» в микрорайоне Лисьи гнезда, его организует Чусовской краеведческий музей. На мероприятии будут воссозданы конструкции средневековых медеплавильных печей, гости также смогут добыть древесный уголь, заправить в печь руду, поучаствовать в отливке олова, покачать меха для раздувания огня, научиться плести кольца и кольчугу из железа, сделать чеканку.

Кроме того, пермские ученые выступят с лекциями о металлургии и ювелирном искусстве. На фестивале также будут работать музейная выставка, торговые ряды и фуд-зона.

Ранее сообщалось, что Пермский академический Театр-Театр выпустил к 300-летнему юбилею города аудиоспектакль «ПопуТТчики», жители и гости города смогут прослушать его во время поездки в электричке. Герои аудиоспектакля — реальные пассажиры электропоездов. Они поделятся со слушателями 80 личными историями. Прослушать аудиоспектакль можно только в электричках Пермского центрального кольца.