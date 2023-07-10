Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:27, 10 июля 2023Моя страна

В Пермском крае пройдет фестиваль археологии и реконструкции

В пермском городе Чусовой пройдет фестиваль археологии и реконструкции

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В городе Чусовой в Пермском крае 16 июля пройдет фестиваль археологии и реконструкции «Железный город». Об этом сообщает информационное агентство «Текст».

«Чусовой воспринимается как молодой город, но история работы с металлом в этих местах насчитывает тысячу лет. Нам захотелось сделать фестиваль, который бы популяризировал историю этой земли», — рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет на пляже «Тополя» в микрорайоне Лисьи гнезда, его организует Чусовской краеведческий музей. На мероприятии будут воссозданы конструкции средневековых медеплавильных печей, гости также смогут добыть древесный уголь, заправить в печь руду, поучаствовать в отливке олова, покачать меха для раздувания огня, научиться плести кольца и кольчугу из железа, сделать чеканку.

Кроме того, пермские ученые выступят с лекциями о металлургии и ювелирном искусстве. На фестивале также будут работать музейная выставка, торговые ряды и фуд-зона.

Ранее сообщалось, что Пермский академический Театр-Театр выпустил к 300-летнему юбилею города аудиоспектакль «ПопуТТчики», жители и гости города смогут прослушать его во время поездки в электричке. Герои аудиоспектакля — реальные пассажиры электропоездов. Они поделятся со слушателями 80 личными историями. Прослушать аудиоспектакль можно только в электричках Пермского центрального кольца.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число привлеченных Украиной иностранных наемников с начала СВО

    Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян

    Борьбе со свалками в России предрекли провал

    Создан эффективный сборщик воды для пустыни

    На Западе усомнились в расширении НАТО на Украину и Швецию по итогам саммита

    Мужчина вышел из комы после решения о передаче его органов для трансплантации

    Сельский глава за взятку помог осужденному к обязательным работам и получил срок

    Совет Украина — НАТО назвали иллюзией членства в альянсе

    Актрису Зоидову бросил возлюбленный из-за постельной сцены в «Короле и шуте»

    Маэстро Понасенков высказался о смерти пострадавшего в конфликте с ним мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости