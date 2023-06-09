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15:50, 9 июня 2023Моя страна

Жители и гости Перми смогут прослушать аудиоспектакль «ПопуТТчики» в электричках

Пермский Театр-Театр выпустил аудиоспектакль «ПопуТТчики» к 300-летнему юбилею города

Фото: franz12 / Shutterstock / Fotodom

Пермский академический Театр-Театр выпустил к 300-летнему юбилею города аудиоспектакль «ПопуТТчики», жители и гости города смогут прослушать его во время поездки в электричке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.

Герои аудиоспектакля — реальные пассажиры электропоездов. Они поделятся со слушателями 80 личными историями.

Отмечается, что прослушать аудиоспектакль можно только в электричках Пермского центрального кольца.

Ранее 9 июня в Пскове открылся Всероссийский хоровой фестиваль имени священника Михаила Гривского. Об этом сообщил художественный руководитель и дирижер фестиваля, диакон Александр Амерханов. В мероприятии, которое пройдет в северной части Псковского кремля, примут участие не только местные коллективы, но и хоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Подольска.

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    Фариза Бацазова
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