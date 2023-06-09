В Пскове открылся Всероссийский хоровой фестиваль

Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского открылся в Пскове

В Пскове в пятницу, 9 июня, открылся Всероссийский хоровой фестиваль имени священника Михаила Гривского. Об этом сообщил художественный руководитель и дирижер фестиваля, диакон Александр Амерханов, передает «Интерфакс».

Отмечаются, что в мероприятии, которое пройдет в северной части Псковского кремля, примут участие не только местные коллективы, но и хоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Подольска. «У нас сложился формат трех фестивальных дней — с 9 по 11 июня, он компактный, удачный и очень динамичный», — пояснил Амерханов.

По его словам, в первый день выступают хоры по отдельности, второй день посвящен сводному хору. «Сводный будет состоять в этом году из четырех хоров», — добавил дирижер.

Амерханов подчеркнул, что третий день фестиваля — особый, поскольку он начинается с литургии. «Она пройдет в Псково-Печерском монастыре, ее возглавит действующий архиерей — митрополит Псковский и Порховский Тихон», — рассказал он.

Ранее в июне стало известно, что в станице Старочеркасской в Ростовской области пройдет областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!», в котором примут участие представители других регионов. Мероприятие будет проходить в парке «Ефремовский» 17 июня и 15 июля.