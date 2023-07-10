Сообщение о передаче дырявых вещей в качестве гумпомощи военным оказалось фейком

Видео о передаче поношенных вещей в качестве гумпомощи военным оказалось постановочным

В сети распространилась видеозапись, в которой утверждается, что волонтеры передали военнослужащим Вооруженных сил России в качестве гуманитарной помощи поношенные вещи. В действительности видео оказалось фейком.

Впервые данный ролик был опубликован в TikTok-аккаунте с ником @killreal962. На тиражируемых кадрах автор демонстрирует дырявые камуфляжные штаны и нецензурно выражается. Откуда именно и куда был доставлен гуманитарный груз, он не сообщает. При этом данная видеозапись является единственной в указанном профиле.

На видео также видна коробка с наклейкой молодежного движения «Юг молодой», организованного при министерстве молодежной политики Запорожской области. В действительности его волонтеры не занимаются отправкой грузов в зону боевых действий, их деятельность направлена исключительно на мирное население: они передают пострадавшим жителям продукты питания, одежду, средства личной гигиены, детские игрушки, а также помогают приютам и зоопаркам, — но не отправляют форму для военных. Кроме того, судя по фото и видео в Telegram, активисты не маркируют коробки с гуманитарной помощью своим логотипом.

Таким образом, распространившееся в сети видео, вероятнее всего, является постановочным. В действительности процесс доставки гуманитарной помощи для солдат ВС России строго регламентирован. Так, организации, занимающиеся отправкой подобных грузов в зону СВО, приводят четкие правила сбора помощи, осуществляют проверку полученных предметов и полностью организовывают их цепочки их доставки.

Как уточняет ТАСС, 10 июля Минцифры и Минэкономразвития России поддержали инициативу зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой по созданию единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи. Таким образом планируется минимизировать случаи мошенничества при сборе пожертвований, а также обеспечить прозрачность благотворительного сектора.

Сообщения о том, что российские военные получили дырявые вещи в качестве гуманитарной помощи, получили распространение преимущественно в украинских Telegram-каналах. Российские издания данный инфоповод проигнорировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»