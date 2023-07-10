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21:28, 10 июля 2023Силовые структуры

В Подмосковье группа мужчин сняла скальп юноше из-за зеленого ирокеза

Mash: в Электростали группа мужчин сняла скальп 19-летнему юноше из-за зеленого ирокеза

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В подмосковной Электростали группа мужчин сняла скальп 19-летнему молодому человеку из-за зеленого ирокеза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, нападение произошло в воскресенье, 9 июня, около 21:00 по московскому времени, рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Там стояла группа мужчин, к которым подошел 19-летний юноша с зелеными волосами.

Мужчины стали обзывать его, а затем срезали ножом волосы пострадавшему вместе с кожей и скрылись с места преступления. Прохожие вызвали скорую помощь.

Ранее в Москве в отношении 22-летнего россиянина завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый увидел, как находящийся в пьяном виде 43-летний хулиган окликнул 23-летнюю девушку. После этого мужчина настиг ее и схватил за волосы. Ставший очевидцем нападения парень решил защитить девушку и сильно ударил дебошира в лицо.

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    Марина Совина
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