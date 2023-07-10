Россиянин защитил девушку от пьяного хулигана и стал фигурантом уголовного дела

В Москве россиянин ударил хулигана, защищая девушку, и стал фигурантом уголовного дела

В Москве в отношении 22-летнего россиянина завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом cообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, подозреваемый увидел, как находящийся в пьяном виде 43-летний хулиган окликнул 23-летнюю девушку. Та не отреагировала на окрик и продолжила свой пусть. После этого мужчина настиг ее и схватил за волосы.

Ставший очевидцем нападения парень решил защитить девушку и сильно ударил дебошира в лицо. В результате тот получил множественные переломы лицевых костей и ушиб мозга, а вступившийся за девушку россиянин оказался фигурантом уголовного дела.

28 апреля сообщалось, что в Уфе мужчина избил самокатом заступившегося за мать сына бывшей возлюбленной.

