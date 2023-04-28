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11:18, 28 апреля 2023Россия

Россиянин избил самокатом заступившегося за мать сына бывшей возлюбленной

В Уфе мужчина избил самокатом заступившегося за мать сына бывшей возлюбленной

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Уфе россиянин избил сына своей бывшей возлюбленной самокатом за то, что он заступился за мать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным авторов канала, мужчина до расставания часто избивал женщину — она шесть раз писала заявления в полицию, а впоследствии прервала отношения с ним. Когда сын, который жил с отцом, гостил у россиянки, к ней приехал бывший возлюбленный.

Женщина выгнала мужчину, но тот забрался на третий этаж по дереву и проник в квартиру через балкон, где напал на бывшую возлюбленную. 11-летний сын пытался защитить мать, но злоумышленник его тоже избил и сбежал, так как испугался звонка в полицию.

Пострадавшего ребенка госпитализировали с сотрясением и гематомами. Нападавшего до сих пор ищут. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве пьяный отчим жестоко избил своего 10-летнего пасынка за то, что тот плохо вел себя в школе. Пострадавший ребенок часто жаловался отцу на жестокость со стороны отчима. Мальчик и его сосед сообщали, что тот бил его по любому поводу.

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Анастасия Шейкина
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