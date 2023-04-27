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07:41, 27 апреля 2023Россия

В Москве пьяный отчим жестоко избил ребенка за поведение в школе

«МК»: мужчина жестоко избил 10-летнего пасынка в Москве за плохое поведение в школе

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Москве отчим жестоко избил своего 10-летнего пасынка за то, что тот плохо вел себя в школе. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, мать пострадавшего ребенка позвонила его отцу и попросила скорее приехать домой. Она рассказала, что ее пьяный супруг выпил и напал на мальчика за поведение в школе. Когда россиянин приехал в квартиру на Альтуфьевском шоссе, на месте уже работали полицейские, которые задержали пьяного мужчину.

Пострадавший ребенок часто жаловался отцу на жестокость со стороны отчима. Мальчик и его сосед сообщали, что тот бил его по любому поводу. После случившегося ребенка доставили в больницу, где поставили диагноз «перелом орбиты глаза и гайморовой пазухи». Медики также обнаружили у пострадавшего травму головы и ушибы.

Женщина не стала писать заявление в полицию на нынешнего супруга, но это сделал отец пострадавшего мальчика. Известно, что россиянин избивал детей и жену и в прошлой семье.

Ранее в Москве пьяный отчим избил 12-летнего пасынка железным чайником. Это произошло, когда мужчина собрался в магазин, чтобы купить алкоголь, однако мать ребенка запретила ему продолжать пить и дала ему пощечину. В ответ на это россиянин ударил свою супругу. Ребенок пострадал, так как решил заступиться за свою мать.

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Анастасия Шейкина
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