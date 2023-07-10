Российские дипломаты посетили арестованного в Италии бойца ДНР

Российские дипломаты посетили арестованного в Италии Бертолини, воевавшего в Донбассе

Сотрудники генерального консульства России в Милане посетили арестованного в Италии Алессандро Бертолини — участника ополчения Донбасса, который содержится в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказали дипломаты.

«Мы пообщались с Бертолини, будем и далее встречаться и разговаривать с ним и с его адвокатом. Работа только началась», — сообщили в дипмиссии.

Судебный процесс над Бертолини начнется в начале сентября в Генуе. Пока не решено, где в это время будет находиться сам боец ДНР — в Бусто-Арсицио или в Генуе.

1 июля стало известно, что Бертолини был задержан и допрошен сразу после прибытия рейса в Милан. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий на Украине с 2016 года и наряду с другими итальянцами принимал участие в вооруженном конфликте за плату.