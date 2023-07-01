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13:55, 1 июля 2023Мир

В Милане задержали воевавшего в Донбассе мужчину

В аэропорту Милана задержан 29-летний итальянец, воевавший в Донбассе с 2016 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В миланском аэропорту «Мальпенса» задержан 29-летний мужчина, который предположительно воевал в Донбассе против украинских войск. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano.

По информации издания, уроженец города Роверето Алессандро Бертолини был задержан и допрошен сразу после прибытия рейса в Милан. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий на Украине с 2016 года и наряду с другими итальянцами принимал участие в вооруженном конфликте за плату.

Уточняется, что после первичного допроса Бертолини был переведен в Геную и отказался отвечать на вопросы следствия. В рамках расследования были установлены личности других граждан Италии, находящихся в Донбассе. Однако вернулся на родину только Бертолини.

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В августе 2018 года власти Италии арестовали шесть человек, причастных к вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. Годом позднее они были признаны виновными и получили тюремные сроки до двух лет и восьми месяцев.

Ранее стало известно о попытках ЦРУ завербовать сирийских курдов для украинской армии. По данным источников, американская разведывательная служба уже ведет переговоры с представителями курдских отрядов, шейхами ряда кланов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооруженных сил Украины.

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    Екатерина Улитина
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