РИА Новости: ЦРУ вербует сирийских курдов для украинской армии

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вербует сирийских курдов для украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Стало известно, что американская разведывательная служба уже ведет переговоры с представителями курдских отрядов, шейхами ряда кланов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооруженных сил Украины.

В мае первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина рассказал, что свыше двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России.

В ходе расследования уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств выяснилось, что в страну прибыли и воюют на ее стороне 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — из Канады и других государств.