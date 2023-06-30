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14:51, 30 июня 2023Мир

Стало известно о попытках ЦРУ завербовать сирийских курдов для украинской армии

РИА Новости: ЦРУ вербует сирийских курдов для украинской армии

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вербует сирийских курдов для украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Стало известно, что американская разведывательная служба уже ведет переговоры с представителями курдских отрядов, шейхами ряда кланов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооруженных сил Украины.

В мае первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина рассказал, что свыше двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России.

В ходе расследования уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств выяснилось, что в страну прибыли и воюют на ее стороне 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — из Канады и других государств.

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    Виктория Кондратьева
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