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17:01, 10 июля 2023Моя страна

В Казани состоится парад национальных костюмов

В Казани пройдет акция «Парад национальных костюмов»

Фото: Evgeniy Kanaev / Russian Look / Globallookpress.com

В Казани в рамках фестиваля «Стиль жизни — культурный код» пройдет акция «Парад национальных костюмов». Об этом порталу «Татар-информ» сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что фестиваль состоится 15 июля. «Цель акции — в акценте на национальную эстетику и популяризацию национальных костюмов», — рассказала одна из организаторов и участница проекта «Миллиард.Татар» Регина Яфарова.

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По ее словам, очень важно, чтобы современные люди обращались к своим корням, и это стало трендом в одежде. «Нас интересуют татарский, русский, марийский, чувашский костюмы — одним словом, любые костюмы народов России», — добавила она.

Для участия в параде жителям и гостям столицы Татарстана необходимо сфотографироваться в современном национальном костюме на площадках фестиваля, разместить снимок во «ВКонтате» с хештегом #модныйпарадмт и отметить аккаунт проекта-соорганизатора акции «Миллиард.Татар».

Вечером 19 июля жюри подведет итоги конкурса и выберет лучшие образы. «Автор лучшего по мнению жюри образа получит в подарок изделие из кожаной мозаики от бренда Сахтиан стоимостью до 20 тысяч рублей», — заявила Яфарова.

Ранее в июле в Казани открылся музей истории Петропавловского собора. Об этом говорится на сайте мэрии города. Экспозиция расположилась на первом этаже храма.

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    Фариза Бацазова
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