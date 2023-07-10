Московская судья Кондрат отказалась признать вину в коррупции

Судья Елена Кондрат отказалась признать вину в коррупции во время заседания в Мосгорсуде

Судья столичного Арбитражного суда Елена Кондрат отказалась признать вину в коррупции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В отношении меня и моей семьи незаконно возбуждены уголовные дела, а доказательства по этим делам сфальсифицированы», — заявила она.

Фигурантке вменяется посредничество во взяточничестве. 10 июля в Мосгорсуде состоялось первое заседание по ее делу.

По данным следствия, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о непривлечении к субсидиарной ответственности участников дела.

Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Ее забрали из больницы, где она лечилась от гипертонии и бронхиальной астмы.

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.

