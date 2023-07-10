Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:06, 10 июля 2023Силовые структуры

Московская судья Кондрат отказалась признать вину в коррупции

Судья Елена Кондрат отказалась признать вину в коррупции во время заседания в Мосгорсуде

Кадр: НТВ

Судья столичного Арбитражного суда Елена Кондрат отказалась признать вину в коррупции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В отношении меня и моей семьи незаконно возбуждены уголовные дела, а доказательства по этим делам сфальсифицированы», — заявила она.

Фигурантке вменяется посредничество во взяточничестве. 10 июля в Мосгорсуде состоялось первое заседание по ее делу.

По данным следствия, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о непривлечении к субсидиарной ответственности участников дела.

Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Ее забрали из больницы, где она лечилась от гипертонии и бронхиальной астмы.

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

    Побывавшая в Европе Галич поделилась неприятными впечатлениями

    Популярный у россиян курортный остров пострадал от наводнения

    Захарова обвинила Японию в распространении украинских фейков

    Операция по спасению щенка на юго-востоке Москвы попала на видео

    Россиянам дали советы по спасению мебели и стен от порчи домашними животными

    Москва обвинила Запад в содействии попыткам обстрелов со стороны ВСУ

    Звезда «Универа» повздорила с Мамаевым на съемках экстремального шоу

    Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

    Московская судья Кондрат отказалась признать вину в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости