В Крыму сбили два беспилотника

Shot: в Кировском районе Крыма вечером 9 июля сбили два беспилотника

В Кировском районе Крыма вечером в воскресенье, 9 июля, сбили два беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, дроны уничтожили в начале одиннадцатого по местному времени на востоке полуострова. Обломки беспилотников ищут оперативны службы, подробности случившегося выясняются.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле специалисты не зафиксировали.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. Из-за попытки Украины атаковать объект инфраструктуры в районе Керчи движение по Крымскому мосту временно останавливали.