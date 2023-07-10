Названо число находящихся в пробке у Крымского моста автомобилей

В пробке у Крымского моста находятся более 1,2 тысячи автомобилей

В очереди на проезд к Крымскому мосту находятся более 1,2 тысячи автомобилей, Такое число назвали в Telegram-канале, где сообщается о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов», — говорится в сообщении.

Там добавляется, что пробок со стороны Керчи при въезде на Крымский мост нет.

Ранее работу Керченской переправы временно остановили из-за погодных условий, в частности из-за сильного ветра.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка из-за начала сезона отпусков. Люди стояли по несколько часов. Власти организовали им подвоз воды и поставили биотуалеты.