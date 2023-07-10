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11:14, 10 июля 2023Силовые структуры

Скелет тигра и части тел диких животных изъяли у российских контрабандистов

В Подмосковье у контрабандистов изъяли скелет тигра и сотни частей тел диких животных

Кадр: «Известия»

В Подмосковье задержали двух человек, которые планировали незаконно перевезти в одну из стран Ближнего Востока части тел диких животных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У контрабандистов изъяли более 1,7 тонны краба в живом, вареном и замороженном виде на стоимость около 4 миллионов рублей, а также 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 килограммов пантов марала и, предположительно, скелет тигра. Контрабанду передали в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Ранее сообщалось, что в Пскове таможенники арестовали украинца, пытавшегося ввезти в Россию оружие из Латвии.

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    Илона Палей
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