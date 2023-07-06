Украинца арестовали при попытке ввезти в Россию боевой арсенал

В Пскове таможенники арестовали украинца, пытавшегося ввезти в Россию оружие из Латвии

В Пскове таможенники арестовали 42-летнего украинца, пытавшегося ввезти из Латвии в Россию оружие и аппаратуру для видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина приехал на таможенный пост на микроавтобусе, в котором был обнаружен боевой арсенал: револьвер, пистолет, пневматическая винтовка, оптический прицел, бинокль, миниатюрные и обычные видеокамеры, ноутбуки. Также украинец не задекларировал старинный фотоаппарат и столовые ложки. Находки были изъяты, часть из них направлена на экспертизу для определения исторической и культурной ценности. Возбуждено уголовное дело по статям о контрабанде боеприпасов и вооружения, а также о недостоверном декларировании товаров.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали украинского бизнесмена Гуржия за хранение кокаина для сбыта.