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14:28, 6 июля 2023Силовые структуры

Украинца арестовали при попытке ввезти в Россию боевой арсенал

В Пскове таможенники арестовали украинца, пытавшегося ввезти в Россию оружие из Латвии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пскове таможенники арестовали 42-летнего украинца, пытавшегося ввезти из Латвии в Россию оружие и аппаратуру для видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина приехал на таможенный пост на микроавтобусе, в котором был обнаружен боевой арсенал: револьвер, пистолет, пневматическая винтовка, оптический прицел, бинокль, миниатюрные и обычные видеокамеры, ноутбуки. Также украинец не задекларировал старинный фотоаппарат и столовые ложки. Находки были изъяты, часть из них направлена на экспертизу для определения исторической и культурной ценности. Возбуждено уголовное дело по статям о контрабанде боеприпасов и вооружения, а также о недостоверном декларировании товаров.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали украинского бизнесмена Гуржия за хранение кокаина для сбыта.

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    Илона Палей
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