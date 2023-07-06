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13:30, 6 июля 2023Силовые структуры

Украинского бизнесмена арестовали в Москве за хранение кокаина для сбыта

В Москве арестовали украинского бизнесмена Гуржия за хранение кокаина для сбыта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве арестовали украинского бизнесмена Олега Гуржия, обвиненного в хранении кокаина для сбыта. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ также проверяет уроженца Киева на причастность к финансированию террористических групп на территории России. Следствие выступило с ходатайством об аресте Гуржия до середины августа. По данным силовиков, бизнесмен жил в Москве вместе с бывшей моделью Викторией Зиновьевой и через нее «внедрился в московский бомонд». Женщина также была задержана вместе с украинцем и допрошена в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что российское следствие ходатайствует об аресте за шпионаж иностранца Ерменко.

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    Илона Палей
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