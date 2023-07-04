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14:54, 4 июля 2023Силовые структуры

В суд Москвы поступило ходатайство об аресте иностранного гражданина за шпионаж

Российское следствие ходатайствует об аресте иностранца Ерменко за шпионаж

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московский суд поступило ходатайство об аресте иностранного гражданина. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об иностранце с фамилией Ерменко, который обвиняется российским следователем в шпионаже. Следователи ходатайствуют о помещении подозреваемого в СИЗО на время расследования. Дело засекречено и заседание об избрании меры пресечения пройдет в закрытом режиме.

Ранее 4 июля ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего Украине данные о Вооруженных силах России. В тот же день в Тюмени ФСБ задержала россиянина, склонявшего военнослужащих РФ к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Владимир Седов
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