В суд Москвы поступило ходатайство об аресте иностранного гражданина за шпионаж

Российское следствие ходатайствует об аресте иностранца Ерменко за шпионаж

В Московский суд поступило ходатайство об аресте иностранного гражданина. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об иностранце с фамилией Ерменко, который обвиняется российским следователем в шпионаже. Следователи ходатайствуют о помещении подозреваемого в СИЗО на время расследования. Дело засекречено и заседание об избрании меры пресечения пройдет в закрытом режиме.

Ранее 4 июля ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего Украине данные о Вооруженных силах России. В тот же день в Тюмени ФСБ задержала россиянина, склонявшего военнослужащих РФ к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).