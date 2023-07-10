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14:52, 10 июля 2023Бывший СССР

Верующие «живым щитом» отстояли два корпуса Киево-Печерской лавры

Верующие Киево-Печерской лавры смогли спасти два корпуса от захвата комиссией заповедника

Фото: СПЖ

В Киево-Печерской лавре верующим удалось защитить 58-й и 59-й корпус монастыря от захвата и опечатывания комиссией заповедника. Об этом пишет украинское издание «СПЖ».

Врио директора заповедника Максим Остапенко и еще несколько сотрудников пытались проникнуть в помещения, чтобы опечатать их и сменить замки. Но сделать им это не удалось.

Один из адвокатов лавры Владимир Лубянецкий рассказал, что верующие встали живым щитом, поэтому удалось отстоять помещения. Однако никто не знает, когда будет следующая попытка захвата и будут ли тогда задействованы силовые методы.

Утром 6 июля в Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта Украины для опечатывания корпусов обители. Чиновникам активно помогали сотрудники полиции.

Помещения крупнейшего на Украине монастыря Киево-Печерской лавры принадлежат государству, а именно одноименному заповеднику. Сейчас администрация заповедника требует у Украинской Православной Церкви очистить территорию монастыря. Но монахи этого не делают, ссылаясь на отсутствие решения суда, так как ранее помещения были переданы им в бесплатное пользование.

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    Александр Слабиев
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