Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:19, 10 июля 2023Экономика

В России рекордно выросли цены на лук

Росстат: цена на лук в российских магазинах впервые превысила 70 рублей за кг

Фото: Unsplash

В России цена на лук впервые превысила 70 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, цена репчатого лука в мае 2023 года достигла 73,3 рубля за килограмм. Уточняется, что последние десять лет его стоимость составляла от 30 до 40 рублей.

Рекордный рост цен на овощ в российских магазинах связывают с его неурожаем в Центральной и Средней Азии из-за холодной зимы. Отмечается, что из-за сильных морозов лук на складах испортился.

В марте доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин заявил, что стоимость ряда популярных продуктов может вырасти весной. Перепелкин отметил, что сезонное подорожание является ожидаемым, поскольку оно вызвано логистическими трудностями.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

    Названы вероятные сроки одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

    В России рекордно выросли цены на лук

    В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

    Мадонна впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

    В Белом доме рассказали о реакции Байдена на позицию Турции по Швеции

    Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе

    В Москве Mercedes сбил женщину с ребенком

    Тарасова оценила решение российского фигуриста-чемпиона приостановить карьеру

    В Киеве отказались от гарантий безопасности вместо вступления в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости