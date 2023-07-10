В России рекордно выросли цены на лук

Росстат: цена на лук в российских магазинах впервые превысила 70 рублей за кг

В России цена на лук впервые превысила 70 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, цена репчатого лука в мае 2023 года достигла 73,3 рубля за килограмм. Уточняется, что последние десять лет его стоимость составляла от 30 до 40 рублей.

Рекордный рост цен на овощ в российских магазинах связывают с его неурожаем в Центральной и Средней Азии из-за холодной зимы. Отмечается, что из-за сильных морозов лук на складах испортился.

В марте доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин заявил, что стоимость ряда популярных продуктов может вырасти весной. Перепелкин отметил, что сезонное подорожание является ожидаемым, поскольку оно вызвано логистическими трудностями.