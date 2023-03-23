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03:01, 23 марта 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании популярных овощей

Доцент РЭУ Перепелкин заявил о подорожании картофеля, лука и моркови до 10 процентов

Фото: Unsplash

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин заявил, что стоимость ряда популярных продуктов может вырасти весной. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Перепелкин заявил, что сезонное подорожание является ожидаемым, поскольку оно вызвано логистическими трудностями. По его словам, рост цен коснется большинства сезонных овощей, которые традиционно выращивают в России. В частности, он предупредил россиян о подорожании картофеля, лука и моркови до 10 процентов.

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«Но подорожание не будет значительным и резким — от одного до десяти процентов в зависимости от вида товара. Конечно, если не присоединятся панические настроения», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что большинство цепочек по импорту товаров налажены к настоящему моменту, поэтому рынок спокойно реагирует на вызовы. «Некоторые эксперты предрекают возможность подорожания риса, аргументируя это низким урожаем прошлого года, но запасаться впрок не стоит», — подчеркнул он.

Из мировых тенденций Перепелкин отметил длительный дефицит предложения кофе в мире, который грозит его подорожанием. Однако не стоит ожидать резких скачков, заключил он.

Ранее в России сообщили о риске резкого подорожания риса. Отечественные производители продукта уведомили торговые сети, что повысят оптовые цены на 10-30 процентов из-за проблем с урожаем, пишет «Коммерсантъ».

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Марина Совина
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