Дочь Мика Джаггера показала тело в бикини

Модель Джорджия Мэй Джаггер показала тело в бикини люксового бренда Burberry

Англо-американская модель Джорджия Мэй Джаггер показала тело в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

31-летняя дочь рок-музыканта Мика Джаггера поделилась серией снимков, на которых она позирует в бикини, оформленном тонкими завязками и фирменным принтом люксового бренда Burberry. Ее образ дополняют ботинки с высоким голенищем и юбка длины мини, которую она расстегнула для съемки.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вау! Просто великолепно», «Потрясающая фигура», «Лучшая модель для этого культового бренда», «Красотка», «Огонь!» — высказывались они.

В феврале бывшая возлюбленная Мика Джаггера вышла в свет в откровенном наряде. Бразильская телеведущая и модель Лусиана Хименес посетила карнавал, который состоялся в Рио-де-Жанейро, в сверкающем комбинезоне с оголяющими тело вырезами. При этом на размещенных кадрах видно, что ткань наряда просвечивает черные стринги 53-летней манекенщицы.