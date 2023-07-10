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15:30, 10 июля 2023Силовые структуры

Скандирование украинских лозунгов на концерте Арбениной закончилось штрафами

Двух россиян оштрафовали за скандирование украинских лозунгов на концерте Арбениной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Скандирование украинских лозунгов на концерте лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной закончилось штрафами. Об этом в своем Telegram-канале сообщили «Известия».

По данным газеты, двое россиян получили штрафы в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации действий Вооруженных сил России. Уточняется, что они скандировали лозунги украинских националистов во время концерта на стадионе «Открытие банк Арена» 8 июля 2023 года.

19 мая сообщалось, что в Саратовской области общественники потребовали изъять из продажи продукцию грузинской винодельни, спонсирующей Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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    Владимир Седов
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