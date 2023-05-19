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17:55, 19 мая 2023Россия

В российских магазинах обнаружили вино поддерживающего ВСУ производителя

В Саратове потребовали убрать с прилавков вино поддерживающего ВСУ производителя

Фото: Diogo Brandao / Unsplash

В Саратовской области общественники потребовали изъять из продажи продукцию грузинской винодельни, спонсирующей Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Активисты изучили соцсети винокурни. Они установили, что владельцы предприятия не скрывают своей симпатии к украинским войскам. В рекламе вина принял участие даже министр обороны Украины Алексей Резников, который подписал одну из бутылок в знак признательности за поддержку.

Продукцию грузинского производителя выявили в магазинах нескольких сетей, торгующих алкогольными напитками. Общественники намерены добиться запрета на продажу вина, с этой целью они собираются обратиться в контролирующие органы и прокуратуру России.

Ранее прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Перед этим в надзорное ведомство поступило обращение руководителя общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Автор письма обвинил Меладзе в критике специальной военной операции и публичном воспроизведении лозунга украинских националистов во время одного из корпоративов.

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Алан Босиков
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