В российских магазинах обнаружили вино поддерживающего ВСУ производителя

В Саратове потребовали убрать с прилавков вино поддерживающего ВСУ производителя

В Саратовской области общественники потребовали изъять из продажи продукцию грузинской винодельни, спонсирующей Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Активисты изучили соцсети винокурни. Они установили, что владельцы предприятия не скрывают своей симпатии к украинским войскам. В рекламе вина принял участие даже министр обороны Украины Алексей Резников, который подписал одну из бутылок в знак признательности за поддержку.

Продукцию грузинского производителя выявили в магазинах нескольких сетей, торгующих алкогольными напитками. Общественники намерены добиться запрета на продажу вина, с этой целью они собираются обратиться в контролирующие органы и прокуратуру России.

Ранее прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Перед этим в надзорное ведомство поступило обращение руководителя общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Автор письма обвинил Меладзе в критике специальной военной операции и публичном воспроизведении лозунга украинских националистов во время одного из корпоративов.