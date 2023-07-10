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15:56, 10 июля 2023Россия

Названа причина заражения кишечной инфекцией в российской спортшколе

Причиной заражения кишечной инфекцией в спортшколе Хакасии стала еда в столовой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В детской спортивной школе «Тея» в Хакасии отравились семь человек. По предварительным данным, заболевание связанно с употреблением пищевой продукции в местной столовой. Такую причину назвали в управлении Роспотребнадзора по российскому региону.

В ходе расследования сотрудниками ведомства было установлено, что в учреждении нарушались нормы санитарно-гигиенического и технологического режимов. Это способствовало распространению инфекции. На технологическом оборудовании обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

«Организовано проведение заключительной дезинфекции помещений столовой, номерного фонда, мест общего пользования», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Об инциденте стало известно 7 июля. Зараженные острой кишечной инфекцией были и среди воспитанников, и среди тренеров. В настоящее время состояние всех заболевших удовлетворительное.

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    Евгения Куликова
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