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14:05, 7 июля 2023Россия

Семь человек заразились кишечной инфекцией в российской детской спортшколе

Роспотребнадзор: семь человек заразились кишечной инфекцией в детской спортшколе в Хакасии

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В детской спортивной школе «Тея» в Хакасии выявили семь случаев заражения острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев ОКИ, в том числе пять по результатам проведенного медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», — говорится в сообщении.

На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в числе которых — дезинфекция помещений пищеблока и мест общего пользования. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в службе.

Ранее 5 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Уточнялось, что среди сотрудников началась вакцинация и профилактическая антибиотикотерапия.

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    Никита Абрамов
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