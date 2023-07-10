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13:33, 11 июля 2023Моя страна

В российском городе открыли памятник летчикам

В Липецке открыли бронзовый памятник, посвященный летчикам

Фото: Правительство Липецкой области

Бронзовый памятник летчикам открыли в Липецке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Монумент появился рядом с областным краеведческим музеем, на перекрестке улиц Ленина и Пролетарская. Как пояснили в областном правительстве, памятник посвящен летчикам местного авиацентра, который в этом году отмечает 70-летний юбилей со дня основания.

Кроме того, скульптура стала подарком горожанам по случаю 320-летия Липецка, которое также отмечается в 2023 году.

Высота монумента, который представляет собой композицию из фигур двух летчиков, составляет четыре метра, а его вес — 2,5 тонны. Памятник символизирует преемственность поколений и традиций, уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, известному как автор фразы «Работайте, братья».

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