В России открыли памятник автору фразы «Работайте, братья»

В Дагестане открыли памятник полицейскому — автору фразы «Работайте, братья»

В Дагестане открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, известному как автор фразы «Работайте, братья». Монумент установлен в сквере по улице Абубакарова, передает РИА Новости.

Открытие памятника приурочили к седьмой годовщине подвига полицейского. На церемонии присутствовал руководитель региона Сергей Меликов.

По словам главы Дагестана, девиз Нурбагандова объединил все народы России, представители которых «на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых территорий».

В 2016-м году захваченный преступниками Магомед Нурбагандов произнес ставшую впоследствии известной фразу «Работайте, братья». Такой ответ он дал на требование бандитов обратиться на камеру к родственникам с призывом покинуть ряды силовых структур.

Ранее «Почта России» выпустила конверты, посвященные Нурбагандову. Конверты выпустили тиражом 300 тысяч экземпляров.