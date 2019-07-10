Убитому боевиками полицейскому посвятили почтовые конверты

«Почта России» выпустила конверты, посвященные дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбагандову, который был убит боевиками в 2016 году, передает ТАСС. Выпуск приурочен к трехлетней годовщине со дня смерти лейтенанта.

Конверты выпустили тиражом 300 тысяч штук, к памятной дате также был изготовлен специальный штемпель. «Вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем соотечественнике и его подвиге», — сказал директор дагестанского филиала «Почты России» Махач Магомедов.

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Нурбагандова убили 10 июля 2016 года. Это произошло, когда он отдыхал с родственниками в лесу. К палатке, где они спали, подошли вооруженные люди и начали их будить. В ходе конфликта они застрелили брата полицейского, а узнав, где работает сам Нурбагандов, затолкали его в машину и увезли.

Боевики требовали, чтобы полицейский обратился к коллегам и призвал их бросить работу. В ответ он выкрикнул: «Работайте, братья!». Его расстреляли. Убийство нападавшие сняли на видео и опубликовали на одном из экстремистских сайтов.

Спустя год после совершенного убийства главаря банды — Азиза Джамалутдинова — приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Нурбагандова посмертно удостоили звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

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